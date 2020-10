MS registra em 24 horas 546 novos casos de coronavírus

A secretaria estadual de Saúde divulgou nesta sexta-feira, dia 16, através do boletim epidemiológico online que foram confirmados 546 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 76.547.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 220, Dourados com 57, Três Lagoas com 41 e Ribas do Rio Pardo com 26 novos casos. O secretário de saúde Geraldo Resende, recomendou à população destes municípios mais afetados maior empenho nas medidas de prevenção, como evitar aglomerações e fazer uso da máscara.

Dos 76.547 casos confirmados, 70.957 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.747 estão em isolamento domiciliar, e 365 estão internados.

Foram registrados ainda 09 novos óbitos, passando para 1.478 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, com média móvel de 9,9 óbitos por dia e taxa de letalidade de 1,9%. Miranda registrou dois óbitos. Já Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Jardim, Maracaju, Coxim e Três Lagoas registraram um óbito cada.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

