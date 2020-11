MS registra aumento na média móvel de novos casos e na taxa de contágio

MS registra aumento na média móvel de novos casos - ( Foto: Governo do Estado MS )

A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 20, a confirmação de 503 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 92.970. Um aumento na média móvel que passou para 697 casos ao dia, e também na taxa de contágio, que agora é de 0.96.

Dos 92.970 casos confirmados, 83.609 estão sem sintomas e já estão recuperados, 7.320 estão em isolamento domiciliar e 314 estão internados. Com mais de 3 mil casos sem encerramento no Lacem, o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende, voltou a pedir que os municípios finalizem estes casos, pois só assim é possível ter conhecimento sobre a real situação do vírus no Estado.

Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 345, Dourados com 28, Chapadão do Sul com 14 e Amambai com 13 novos casos.

Com cinco novos óbitos confirmados, totalizamos 1.727 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são dois de Campo Grande. Cassiilândia, Dourados e Três Lagoas registraram um óbito cada.

Você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.