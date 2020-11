MS registra 37 óbitos por coronavírus nos primeiros cinco dias de novembro

Até o momento, 83.616 pessoas deram positivos para a doença - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Apesar da sensação falsa de normalidade em relação ao coronavírus, a pandemia continua fazendo vítimas em Mato Grosso do Sul. Nos primeiros cinco dias de novembro, por exemplo, foram registrados 37 óbitos, sendo que sete apenas nesta quinta-feira (05).

Os dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostram que, desde o início da pandemia, foram registradas 1.622 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, sendo que os municípios mais afetados foram: Campo Grande (com 693 óbitos); Corumbá (162 mortes) e Dourados (111 óbitos). "Nossa média de óbitos está de quase 7 óbitos por dia", ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Até o momento, 83.616 pessoas deram positivos para a doença, com 177 casos novos em apenas 24 horas. Deste total, 3.375 pessoas estão em isolamento domiciliar e 232 estão internadas, sendo três de outros estados.

Das pessoas internadas, 120 estão em leitos clínicos, sendo que 72 estão na rede pública e 48 na rede privada, já 115 pacientes estão em leitos de UTI, sendo 85 pessoas na rede pública e 30 na rede privada. Além disso, 78.380 pessoas se recuperaram da doença. "É um número importante que mostra quase 90% dos casos confirmados", ressaltou Resende.

Prosseguir

Christine Maymone, secretária adjunta de Saúde, anunciou, durante a live de hoje, que os dados do Prosseguir, que medem a classificação de risco dos municípios de MS, estarão disponibilizados no Painel Mais Saúde, disponível no site https://www.coronavirus.ms.gov.br/