MS recebe R$ 151 milhões para projetos de desenvolvimento do estado e municípios

Os recursos são destinados a obras - (Foto: Divulgação)

O governo de Mato Grosso do Sul e 41 prefeituras do estado receberão R$ 151 milhões da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) para realização de obras e aquisição de equipamentos. Os recursos foram aprovados, nesta quarta-feira (23), pela Diretoria Colegiada da instituição. Confira a tabela dos municípios contemplados.

Na mesma reunião, também foram aprovados os empenhos orçamentários para quatro projetos empresariais e rurais no estado.

O primeiro projeto terá R$ 54,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) para ampliação e modernização da capacidade de armazenamento, tratamento e comercialização dos produtos da empresa Agrodinâmica Comércio e Representações LTDA, em Maracaju (MS). Também foi aprovado o empenho de R$ 22,2 milhões para a empresa Bello Alimentos LTDA construir um complexo industrial para secagem e armazenamento de grãos em Itaporã (MS).

Energia

Do total para projetos de geração de energia, R$ 17,1 milhões foram solicitados pela ERR Empreendimento Imobiliário LTDA, que implantará cinco parques de energia fotovoltaica, em Corumbá (MS). O outro projeto com recursos empenhados prevê a implantação de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) no rio Indaiá, próximo aos municípios de Chapadão do Sul e Cassilândia (MS) e deve receber R$ 20,4 milhões do FDCO para a empresa Hidrelétrica Chapadão LTDA.

O FDCO é um fundo público, administrado pela Sudeco, que oferece recursos com taxas de juros diferenciadas, prazo de até 20 anos para pagamento e carência de um ano após a data prevista para entrada em operação do empreendimento. O fundo é um instrumento de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Centro-Oeste.