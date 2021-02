MS recebe amanhã mais 30 mil doses de vacina contra covid-19

Reinaldo Azambuja - Foto: SECOM GOV MS

Desembarca amanhã (7), por volta das 14h25, no Aeroporto Internacional de Campo Grande a quarta remessa de vacinas contra covid-19 ao Mato Grosso do Sul. Será enviado cerca de 30 mil doses do imunizante Coronavac, que são produzidas em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Desta forma o Estado chegará a 220 mil doses para vacinação da população.

A remessa será enviada pelo Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunizações. O governador Reinaldo Azambuja já tinha confirmado a chegada das vacinas e destacou que está atento a todas as ações e discussões sobre a imunizações contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

“Tenho pressa para imunizar rápido a população. Quero acelerar a base vacinal no Estado e com isso diminuir o número de pessoas infectadas e salvar vidas”, ressaltou o governador. Também destacou que se for necessário o Estado possui dinheiro em caixa para comprar mais doses.

“O Estado está aberto para comprar qualquer vacina que tenha registro dos organismos internacionais e também da Anvisa. Temos R$ 100 milhões disponíveis. O problema é que não existe vacina disponível para ser vendida a nenhum estado brasileiro. Hoje, toda vacina produzida no Brasil está sendo vendida ao Ministério da Saúde e entrando no PNI”, ressaltou.

Vacinas

Mato Grosso do Sul recebeu a primeira remessa de vacinas no dia 18 de janeiro, com o lote de 158,7 mil doses da vacina Coronavac. O segundo lote chegou em 24 de janeiro, desta vez com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. Já o terceiro lote foi desembarcar no Estado em 25 de janeiro, com mais 10,2 mil (doses) da Coronavac. Amanhã chegam cerca de 30 mil (doses), chegando a 220 mil (imunizantes).

No último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado no “Vacinômetro”, mostra que já foram aplicadas 71.688 doses de vacinas em Mato Grosso do Sul, o que representa o índice de 2,55% da população do Estado, inclusive liderando a vacinação no País entre os estados, na contagem proporcional.

Os municípios estão nessa primeira fase imunizando os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, pessoas com deficiência em residências inclusivas, além de indígenas que vivem nas aldeias e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. Os idosos acima de 80 anos foram incluídos no público prioritário da primeira fase desde 29 de janeiro.

Desde quando começou a imunização em outros países, Mato Grosso do Sul já se colocou à disposição para discussão do calendário de vacinação nacional, assim como se preparar para fazer sua própria campanha. O governador Reinaldo Azambuja defende que quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai circular e assim vai reduzir as mortes de sul-mato-grossenses devido a doença.

Comunicação Governo MS