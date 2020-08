MS promove Semana da Visibilidade Lésbica e Bissexual

Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado no dia 29 de agosto, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas LGBT (SUBLGBT), realizará a primeira Semana da Visibilidade Lésbica e Bissexual de Mato Grosso do Sul - (Foto: Agência Brasil)

Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado no dia 29 de agosto, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas LGBT (SUBLGBT), realizará a primeira Semana da Visibilidade Lésbica e Bissexual de Mato Grosso do Sul, entre os dias 24 e 30 de agosto. Criado a partir do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas – SENALE realizado no ano de 1996, no Rio de Janeiro, a data serve para abrir debates e promover ações sobre o tema.

As atividades serão realizadas todas de forma on-line devido a pandemia do novo coronavírus e em conjunto com o Fórum Estadual LGBT, Aliança Nacional LGBTI+, Associação Três-Lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis, Casa Satine, Coletivo Empoderamento Feminino e Divação (Dourados).

De acordo com o Subsecretário Estadual de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos, “o Governo do Estado tem o compromisso com fortalecimento e promoção da cidadania LGBT+ e com a participação social. A organização da Semana, vem justamente ampliar o diálogo com as mulheres lésbicas e bissexuais além de executar políticas que reflitam as suas reais necessidades. ”

O mês de agosto marca a luta permanente das mulheres lésbicas por uma sociedade com igualdade de direitos e respeito. “Agosto é marcado muito por esse debate da pauta das mulheres lésbicas e bissexuais, mais precisamente nos dias 19 e 29. E debater esses temas reflete no contexto histórico social em que as mulheres lésbicas estão inseridas. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente machista, homofóbica e racista e esses temas não podem ficar fora do debate, porque nós mulheres nascemos já sobre a subjugação de sermos mulheres. E ser lésbica é mais um fator que nos leva a sermos inviabilizadas dentro da sociedade”, explica Karla Waleska, representante do Fórum Estadual LGBT e Coordenadora Estadual do Aliança LGBTI em Mato Grosso do Sul.

Ressaltando que a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas LGBT conta a partir de agora com novos endereços nas redes sociais. No Facebook @SubLGBTMS e no Instagram @sublgbt_ms. Acompanhe nosso trabalho. Dúvidas e informações podem ser enviadas pelo e-mail: lgbt@segov.ms.gov.br

Confira a programação completa da Semana:

24 de agosto

20h - Live: A história do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais do Brasil

Convidadas: Alice Oliveira (ABL - Associação Brasileira de Lésbicas) e Luh Soares (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas).

Transmissão: Instagram @casasatine

25 de Agosto

20h - Live: A (in) Visibilidade das mulheres lés e bissexuais

Convidadas: Ana Carolina Santana Moreira (Divação), Ingrid Gabrielle (Coletivo Empoderamento Feminino) e Josi Silva (ATGLT)

Transmissão: Instagram @casasatine

26 de Agosto

20h - Live: Vivências de afetividade lésbica e bissexual em Campo Grande

Convidadas: Isabelle Ramos, Liviane Michelassi e Marcia Zen

Transmissão: Instagram @forumlgbtms

27 de Agosto

08h30 – Live: Lançamento da Cartilha de Direitos das Mulheres Lésbicas e Bissexuais

Transmissão: Facebook @Governodematogrossodosul

19h - Live: Relações de Gênero e Sexualidade na Educação

Convidada: Roberta Salgado- Mestre em Educação/UEMS

Transmissão: Facebook @casasatine

28 de agosto

19h - Roda de Conversa – Visibilidade Lésbica e Bissexual: Vivências e Resistências

Convidadas: Raquel Kurtz Wahl - Psicóloga Clínica (CRP 14/08065-4), Tete Costa – Assessoria Técnica /SUBLGBT e Veridianna Queiroz - Mestre em Psicologia e Processos Psicossociais/ UFMS e psicóloga clinica

Transmissão: Facebook @SubLGBTMS

30 de agosto

17h às 19h - Sarau da Visibilidade Lésbica e Bissexual

Cantoras: Beca Rodrigues e Kely Zerial

Performance Drag: Halley Star

Transmissão pelo Youtube: Casa Satine