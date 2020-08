MS inicia semana com tempo claro e máxima de 34°C

A segunda-feira (3) em Mato Grosso do Sul manterá as condições de sol, calor e tempo seco. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

Baixa umidade do ar se mantém neste dia com valores estimados entre 60% a 20% ao longo do dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Vento fraco a moderado em todas as regiões.

Os termômetros poderão registrar amplitude térmica de até 22°C no Estado. A variação média será de 12°C a 34°C. Para Campo Grande a climatologia indica mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro