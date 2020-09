MS fecha mês de agosto com segundo melhor resultado em abertura de novas empresas

Do total computado em agosto, 458 empresas são do setor de Serviços - ( Foto: Edemir Rodrigues)

Depois de fechar o mês de julho com 873 empresas abertas, Mato Grosso do Sul segue mostrando recuperação e registra em agosto 753 novos negócios. Os números são da Junta Comercial de Mato Grosso Sul – órgão vinculado à Semagro, e mostram um recorde para a série histórica.

Do total computado em agosto, 458 empresas são do setor de Serviços, 260 de comércio e 35 da indústria. Para o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, os números são extremamente positivos para a economia de Mato Grosso do Sul, e refletem que os empreendedores estão acreditando no processo de retomada.

Campo Grande foi responsável por 41,5% das novas empresas do último mês, que somam 313 CNPJs. Dourados aparece em segundo com 94 unidades, seguido por Três Lagoas com 37, junto com Ponta Porã, também com 37 novas empresas.

Em agosto de 2020 foram fechadas 375 empresas na Jucems, sendo 165 no Comércio, 191 no setor de Serviços e 19 na indústria. O resultado é 35,8% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 276 empresas.