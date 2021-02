MS está entre os estados com maior índice de vacinação dos grupos prioritários

Mato Grosso do Sul registrou nesta segunda-feira, dia 01 de fevereiro, mais 350 exames positivos para a Covid-19. No total contabilizamos 161.371 sul-mato-grossenses que foram infectados pelo vírus. Mais uma vez ressaltando que os números não refletem a realidade da doença no estado, por conta do sistema de plantão aos finais de semana.

O boletim epidemiológico de hoje traz ainda o registro de mais 12 pessoas que não resistiram e vieram a óbito. O total de mortes do início da pandemia pra cá é de 2.921.

Em tratamento, 6.861 pessoas estão em isolamento domiciliar, enquanto que 513 estão hospitalizadas, sendo que 272 estão em leitos clínicos e 241 em leitos de UTI.

Os percentuais de ocupação de leitos continuam altos. Na macrorregião de Campo Grande 76% dos leitos UTI/SUS já estão ocupados, 89% em Dourados; 58% em Corumbá e 60% em Três Lagoas.

E hoje trazemos um outro dado que também foi divulgado neste boletim epidemiológico. São os números do vacinômetro. Até então, com as doses recebidas, Mato Grosso do Sul já vacinou 46.152, o equivalente a 1.64% do total a serem vacinados, o que coloca o nosso Estado entre os com maior índice de vacinação dos grupos prioritários.

Katiuscia Fernandes - Subcom