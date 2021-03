MS é o Estado com o maior número de meninas que se casam com menos de 16 anos

As meninas estão se casando cada vez mais cedo - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul ocupou a primeira posição, quando o assunto é casamento com meninas com menos de 16 anos. Apesar do ano 2019 trazer a menor proporção de casamentos no grupo de até a 17 anos (3,0%), o Estado ocupou a primeira posição por grupos de idade do cônjuge feminino com menos de 16 anos (0,4%).

Na série histórica, que começou em 2011, somente nos anos 2011 (0,8%), 2012 (0,6%) e 2017 (0,5%) MS não ocupou a primeira posição, mas ficou em segundo lugar no ranking desse grupo de idade. O estado também apresentou a menor proporção na sua série histórica por grupo de idade do cônjuge feminino entre 16 e 17 anos (2,6%), décimo segundo entre os Estados. A proporção mais alta ocorreu no ano de 2011 quando apresentou 5,6% nesse grupo de idade.

Em relação a taxa específica de fecundidade de mulheres de 15 a 19 anos, MS ocupou a nona posição em 2019 (74,0%). As três maiores porcentagens ficaram com o Amazonas (93,2%), Acre (88,5%) e Roraima (88,3%), e as menores foram Minas Gerais com 46,9%, Rio Grande do Sul com 45,9% e Distrito Federal com 42,7%.

Homicídios - O Estado ficou na 14ª posição em relação a taxa de homicídios (por 100 mil habitantes), com 4,8%, ou 66 em números absolutos (2018). Neste ano foi a primeira vez em que a taxa de homicídios em casa (2,5%) ultrapassa a marca dos homicídios fora da residência (2,2%).

Mato Grosso do Sul ficou na segunda posição entre os Estados quando o assunto é taxa de homicídio das mulheres no domicílio, e em vigésimo fora do domicílio. As mulheres brancas (2,4%) são as que mais morrem no domicílio, frente as pretas e pardas (2,1%), 2º e 6ª posição, respectivamente, entre as Unidades da Federação. Contudo, essa taxa se inverte quando o homicídio ocorre fora de domicílio. As mulheres pretas e pardas, com 3,2%, são mais afetadas em comparação com as mulheres brancas, com 1,0%