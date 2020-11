MS é destaque no 68º Encontro Nacional dos Detrans em Brasília

Mato Grosso do Sul foi destaque durante o 68º Encontro Nacional dos Detrans realizado esta semana com o tema Um olhar estratégico: alterações normativas e desafios do pós-pandemia, em Brasília (DF) - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul foi destaque durante o 68º Encontro Nacional dos Detrans realizado esta semana com o tema Um olhar estratégico: alterações normativas e desafios do pós-pandemia, em Brasília (DF). A informação é do diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, que esteve no evento durante esta semana.

“Fomos citados durante a fala do diretor-geral do Denatran [Departamento Nacional de Trânsito], Frederico Carneiro, como exemplo de eficiência e modernidade”, afirmou Trindade. “Isso muito nos honra, pois conhecemos de perto o empenho do nosso servidor e dos nossos desenvolvedores na luta para tornar o Detran de Mato Grosso do Sul cada vez mais digital ao nosso cliente”, concluiu.

De acordo com o diretor-presidente, esse foi o primeiro encontro presencial do ano e contou com uma pauta extensa em função das várias questões acumuladas durante a pandemia. As discussões foram divididas em fóruns técnicos de educação e operacional, fora a reunião de diretores e presidentes dos Detrans dos 27 estados mais o Distrito Federal.

Na ocasião, Rudel esteve acompanhado das diretoras de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, e de Habilitação, Loretta Figueiredo, que participaram de encontros técnicos.

O diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro, também apresentou um apanhado de ações mostrando o caminho do novo Denatran, “um caminho digital, um caminho de atendimento e de proximidade com o cidadão”, destacou Rudel.

Durante o encontro também foi falado sobre o novo calendário de retomada dos trabalhos no período pós interrupção dos prazos pela Resolução 782, publicada no início do ano em função da pandemia de novo coronavírus e que suspendeu vários prazos.

O diretor-presidente também lembrou que, durante o evento, o diretor de Veículos, Arioldo Centurião Junior, chegou a ser citado pelo chefe do Denatran como uma das pessoas que mais tem participado da implantação do Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque), que vai alterar a parte de comercialização de veículos usados, levando o Mato Grosso do Sul a ser o primeiro Estado do país a implementar o novo sistema.