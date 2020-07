MS contabiliza 342 mortes e 968 casos novos de coronavírus

Só Campo Grande registrou 410 novos casos confirmados - (Foto: Reprodução)

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 29, trouxe a confirmação de mais 968 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 23.411.

Só Campo Grande registrou 410 novos casos confirmados. Corumbá e Sidrolândia aparecem com 67 novos casos cada. Dourados 56 novas confirmações. E também Iguatemi com 30 novos casos confirmados, hoje configurando entre os municípios com maior número de novas confirmações.

Dos 23.411 casos confirmados, 5.435 estão em isolamento domiciliar, 17.174 estão sem sintomas e já estão recuperados e 460 estão internados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Foram registrados 14 óbitos, passando para 342 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,5%. Os óbitos foram cinco em Campo Grande, dois em Aquidauana e mais dois em Três Lagoas. Sidrolândia, Angélica, Corumbá, Navirái, Bataguassu registraram um óbito cada. Foram 252 óbitos só no mês de julho.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.