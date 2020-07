MS avança na exportação com implantação da ZPE e de nova empresa em Bataguassu

Com resoluções por parte do Governo Federal, MS deve receber nova indústria em 90 dias

Mato Grosso do Sul avança no processo de exportação com a implementação da ZPE (Zona de Processamento de Exportação) e pela autorização do Ministério da Economia para instalação da empresa Biofaz Sugar MS Indústria de Xaropes Ltda, em Bataguassu. Em conformidade com o projeto aprovado em novembro de 2019 pelo CZPE (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação), a autorização foi dada na Resolução nº 12 do CZPE, publicada no DOU (Diário Oficial da União), de 17 de julho de 2020. Na mesma data, foi publicada no DOU a Resolução nº 14, que aprova o plano de trabalho da ZPE de Bataguassu.

Com a medida, da primeira indústria de plástico biodegradável a partir da batata doce vai exportar xarope de dextrose de batata doce e maltodextrina de batata doce e tem 90 dias a partir da publicação da aprovação para iniciar a instalação na ZPE. “São ações importantes do governo federal, pois a autorização para a instalação da indústria gera uma perspectiva de demanda na construção civil, com geração de empregos e movimentação na economia. Da mesma forma, a aprovação do plano de trabalho da ZPE estabelece o prazo para que em quatro anos seja feito o alfandegamento do local, com a construção da estrutura necessária para o funcionamento da Receita Federal”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O titular da Semagro lembra que a ZPE é um espaço onde as indústrias operam com benefícios tributários, cambiais e administrativos, com contrapartida de exportar no mínimo 80% da produção. “A ZPE de Bataguassu é um empreendimento privado e uma vitrine importante para que outras indústrias venham se instalar em nosso Estado”, explicou.

A ZPE de Bataguassu pertence ao grupo EGEZPE, possui uma área total de 2 milhões de m² com capacidade de duplicar a área, que é totalmente alfandegada.

Desde 2015 o Governo do Estado trabalha ativamente para a ativação da ZPE em Bataguassu, por acreditar na importância do empreendimento para a economia regional e o potencial para levar Mato Grosso do Sul a novos mercados externos.

Marcelo Armôa, Semagro