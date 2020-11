MS atinge recorde de abertura de novas empresas em outubro

Mato Grosso do Sul registrou 766 novos negócios abertos em outubro, melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 2008. Os números são da Junta Comercial, e revelam ainda que no acumulado de janeiro a outubro de 2020, são 6.681 empresas constituídas no Estado.

O montante é 9,5% maior que no mesmo período de 2019 e já supera o resultado de 12 meses de 2018. Para o secretário da Semagro, Jaime Verruck, os números refletem o ânimo da economia neste período após o auge da Covid-19 e seus impactos.

Em Campo Grande estão localizadas 45,9% do total de empresas abertas em outubro, seguido por Dourados com 9,14% e Três Lagoas com 4,31%. O quarto município que mais abriu empresas foi Ponta Porã, com 24, e Naviraí aparece em quinto com 23 novos negócios abertos em outubro.

Em outubro de 2020 o Estado fechou 323 empresas, o resultado é 5% inferior ao mesmo período de 2019.

Verruck ainda reforçou que cada uma dessas novas empresas gera de um a quatro novos empregos, o que torna os números ainda mais significativos.

