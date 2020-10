Investimento do Governo do Estado em asfalto facilita vida de quem mora em Selvíria

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E esse jeito municipalista de governar levou asfalto a moradores de cidades como Selvíria, a 410 quilômetros de Campo Grande. Lá a pavimentação da Avenida Goiás facilitou a vida de toda a população.

Mas não foi só lá, a população do distrito de Vestia, foi beneficiada com a pavimentação, drenagem e recapeamento. Um investimento de R$ 2,6 milhões. E tem mais: Outros R$ 1,22 milhão serão investidos na restauração de diversas ruas de Selvíria.

O município recebeu ainda R$ 14,617 milhões em obras de água e esgotamento sanitário, entre concluídas, em execução e a executar, levando mais saúde para 812 famílias, por meio das ligações domiciliares. Atualmente, os moradores utilizam fossas sépticas sem nenhum tipo de tratamento, o que aumenta os riscos de poluição e condições inadequadas da saúde no ambiente local.

Em Selvíria, o Governo também construiu 66 casas para a população: 32 do Programa Minha Casa Minha Vida e 34 do Programa Nacional de Habitação Rural. Todas elas foram entregues em 2015.