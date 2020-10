MS 43 ANOS: Desde 2015, Caarapó já recebeu R$ 139 milhões em investimentos

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Caarapó, a reivindicação da população foi a revitalização da Avenida Dom Pedro II. Iniciada em maio deste ano, a obra, orçada em R$ 6,5 milhões, segue em ritmo acelerado, e está 43,49% concluída.

Considerada principal corredor da cidade, a Avenida Dom Pedro II corta Caarapó de ponta a ponta, e funciona como importante ligação do centro aos bairros. Por isso, a instalação do asfalto novo e de qualidade, com longa durabilidade, promete dar mais segurança e conforto aos motoristas.

Outra melhoria feita pelo poder público na cidade é a obra de reforma e ampliação do Hospital São Mateus, que é mantido pela Associação Beneficente de Caarapó. União de esforços resultou na aplicação de R$ 2,7 milhões na unidade de saúde.

O hospital será ampliado em 950 m² com a construção, no térreo, de novas salas de emergência, observação masculina e feminina, sala pediátrica, sala para curativos, sala de gesso, posto de enfermagem, espaço para nebulização e consultório médico. No piso superior ficará o setor administrativo e tesouraria da instituição. A previsão da Agesul é que a obra seja concluída em julho de 2021.

Desde que assumiu o comando do Estado, Reinaldo Azambuja já investiu R$ 139 milhões em Caarapó. Os recursos foram destinados para obras de infraestrutura, saúde e saneamento básico. Destaque para a pavimentação e drenagem da Rua Doutor Coutinho, finalizadas em fevereiro deste ano.

Só na área da saúde, os repasses somam R$ 13,6 milhões. E na habitação, foram aplicados mais de R$ 682 mil na construção de moradias.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação