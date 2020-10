MS 43 anos: conheça a história do mineiro que prosperou em terras sul-mato-grossenses

Na última parada do MS 43 anos, conheça a história do servidor Luiz Roberto dos Santos, coordenador da Agencia de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de Ribas do Rio Pardo.

Quando chegou na terra dos Irmãos Santos, Luiz que é natural de Minas Gerais, logo se envolveu com o setor florestal de uma corporação brasileira. “Vim para Ribas do Rio Pardo em 1982, onde arrumei emprego na Ramires Reflorestamentos. Trabalhei na empresa por dez anos, nesse período percorri o Brasil à trabalho”, diz ele.

Já no penúltimo ano da década de 90, ele prestou concurso público na antiga Empaer, atual Agraer, e foi classificado. São mais de 20 anos de serviços prestados na agência em Ribas do Rio Pardo onde é um dos responsáveis pelo desenvolvimento agrário do lugar.

Ao longo dos anos morando em solo sul-mato-grossense, o servidor classifica como o acontecimento mais importante a edificação do seu lar. “Aqui encontrei minha esposa, me casei e constituímos família, dois filhos e uma filha. Hoje em dia, meus filhos já estão formados na área de tecnologia, os meninos moram em Campinas (SP) e a menina mora em Campo Grande (MS). Já são independentes”, relata orgulhoso.

Luiz é grato a Mato Grosso do Sul pelo acolhimento, e como parte da sociedade rio-pardense, fica feliz em acompanhar o desenvolvimento da cidade. Estes três setores impulsionam o município: florestal, pecuário e agrário.

Davi Nunes Souza, SAD

Fotos: Arquivo Pessoal