MS 43 anos: 24 cidades que nasceram depois da divisão e suas potencialidades

Mato Grosso do Sul é o segundo estado mais jovem do País, só perde para Tocantins criado com apenas dez anos de diferença. Em 11 de outubro de 1977 o então presidente Ernesto Geisel assinou a Lei Complementar nº 31 dividindo Mato Grosso e criando o estado de Mato Grosso do Sul.

Com a divisão, 55 cidades ficaram do lado do novo estado, e ao longo de 43 anos de história outros 24 municípios foram criados e desde então contribuem para o potencial desenvolvimento do Estado com suas particularidades.

A principal base da economia de Mato Grosso do Sul é o agronegócio, mas o Estado também se destaca mundialmente pelas belezas naturais. Potencialidades que fazem de MS um lugar de oportunidades.

Três anos após a divisão, nove municípios foram criados ao longo de 1980. São eles: Costa Rica, Douradina, Bodoquena, Itaquiraí, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu. Cinco anos depois foi a vez de Coronel Sapucaia se tornar município.

Costa Rica se destaca não só pelo potencial turístico, mas também pela produção agrícola. São Gabriel do Oeste segue o mesmo rumo, e para se ter uma ideia é o maior produtor de suínos e avestruzes do Estado. A nível nacional é o maior produtor de sorgo, tendo se destacado na safra 2011/2012.

Em 1987 foram publicadas as leis que criaram os municípios de Dois Irmãos do Buriti, Juti, Santa Rita do Pardo, Vicentina e Chapadão do Sul. Sendo esta última, consolidada no agronegócio brasileiro. Já Sonora e Paranhos, se tornaram município em 88 e 89, respectivamente. Entre os potenciais da cidade de Sonora está a agroindústria e o turismo de eventos.

Já na década de 90, cinco cidades foram criadas sendo Nova Alvorada do Sul em 1991, e Alcinópolis, Japorã, Laguna Carapã, e Novo Horizonte do Sul em 1992.

Figueirão e Paraíso das Águas são as caçulinhas do MS e se tornaram município em 2003. Vale lembrar que Paraíso, passou por um período de impasse judicial movido por Água Clara, mas decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009 foi favorável e deu fim à polêmica que envolvia a 79ª cidade sul-mato-grossense.