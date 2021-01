MP-MS divulga resultado final do Processo de Seleção de Estagiários

Ministério Público de Mato Grosso do Sul divulga resultado do Processo de Seleção de Estagiários - (Foto: Divulgação)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadora da Gestão de Estagiários de Direito e Presidente da Comissão do Processo Seletivo, Promotora de Justiça Clarissa Carlotto Torres, publicou, no DOMP desta quinta-feira (28/1), a homologação do resultado final do XXIII Processo de Seleção de Estagiários.

O Edital traz o resultado e a classificação geral, a classificação das pessoas com deficiência, e a classificação dos candidatos que se declararam negros e dos que se declararam índios.

O processo seletivo foi executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e realizado no dia 13 de dezembro de 2020. Na ocasião, mais de 3 mil estudantes compareceram ao certame.

Para a Coordenadora da GED, Clarissa Carlotto Torres, a realização do processo seletivo superou as suas expectativas, visto que muitas pessoas se inscreveram para a disputa: “O processo seletivo foi um sucesso, especialmente em razão do grande número de aprovados. Isso é resultado do interesse que o Ministério Público desperta no estudante. As convocações terão início imediato, devendo os estudantes ficar atentos aos e-mails cadastrados na inscrição e na publicação do Diário do MP”.

Para conferir o resultado e a classificação clique no link abaixo.

https://www.mpms.mp.br/anexo/MTIzMDU3MDUwOTU2YTY3NTlmMmQ2N2M5Zjk2NTc3MDAyMWNkMTk5N2JlMmUtMDc5