Morre Lúcia Leme, ex-apresentadora do Sem Censura, da TV Brasil

A jornalista Lúcia Leme morreu hoje (8) vítima de um câncer no pulmão. Amanhã (9), ela faria 83 anos.

Em sua página no Facebook, os filhos da jornalista comunicaram a morte: “Devastados de tristeza, lamentamos informar que nossa mãe, Lúcia Leme, uma mulher extraordinária, profissional exemplar, mãe maravilhosa e avó muito amada, faleceu hoje vítima de câncer de pulmão. Partiu no Dia Internacional da Mulher. ❤️ Assinado: Fernanda Leme, Luciana Leme, João Henrique Leme e Renato Carvalho Leme Almeida.

Sua trajetória na televisão foi marcada, especialmente, pela longa passagem como apresentadora do Sem censura, programa da TV Brasil que comandou entre 1986 e 1996.

Lúcia começou no jornalismo como estagiária na extinta TV Tupi, no final da década de 1970. Em seguida, foi convidada por Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Artur da Távola, para auxiliá-lo em sua coluna no jornal O Globo, que dava notícias sobre televisão.

Trabalhou também nas revistas Manchete, Fatos e Fotos, Amiga, Ele & Ela, da organização Bloch. Esteve ainda na Rádio Manchete e, posteriormente, na TV Manchete. “Dali, me convidaram para ser debatedora do Sem Censura e eu fui. Um ano depois, me chamaram para ser a apresentadora desse programa e ali fiquei por dez anos. Fiz ainda os programas Front Page, Intervalo, Olhar 2001/2/3/4/5/6 e depois o mesmo programa passou a se chamar Espaço Público e foi até 2009”, revelou a jornalista em perfil profissional.

Paralelamente, fez programa na Rádio Roquete Pinto e na Rádio MEC AM. Trabalhou ainda na internet, fazendo um programa na web-rádio da MultiRio para a prefeitura do Rio de Janeiro que distribui essas produções a escolas da rede municipal de ensino. Carioca, divorciada, Lúcia Leme tinha mestrado em Comunicação na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Sua página no Facebook ficou cheia hoje de mensagens de tristeza, enviadas por amigos como o ator Edwin Luisi: “No Dia Internacional da Mulher presto minha homenagem a uma grande mulher que acaba de partir. Lucia Leme, agora você é luz”. A apresentadora Luciana Barreto, da TV CNN, lamentou a morte de Lúcia Leme: “Perdemos uma grande mulher”. A amiga e colega de rádio Heloísa Paladino a homenageou: “Tristeza profunda pela partida da querida Lúcia Leme. Tantas histórias e papos, tanto trabalho em conjunto, tantos ensinamentos. Vamos eternizar esse brinde pela brilhante mulher que você foi. Mas agora você vai brilhar em outro plano. Descanse em paz”.

“Sou movida a carinho e verdade”, dizia Lúcia em sua página no Facebook. O velório será hoje, a partir das 14h30, e o enterro está marcado para 16h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio.