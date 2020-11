Morando em Campo Grande, filho de Eliza Samúdio e Bruno joga como goleiro em escolinha

Eliza Samúdio e o goleiro Bruno - (Foto: Reprodução)

Morando em Campo Grande, o filho, 10, do goleiro Bruno com Eliza Samudio tem treinado em uma escolinha de futebol jogando na mesma posição do pai, a de goleiro.

Em entrevista ao jornal Extra, a mãe de Eliza, Sônia Silva, contou que o neto está treinando desde o começo de 2019 em uma escolinha de futebol da Capital e que escolheu da função em campo foi antes do garoto saber onde o pai jogava. "Foi uma coisa inconsciente, nasceu dele, e não influência do pai. A mãe dele também foi goleira, por dez anos. Quando ele falou que queria ser goleiro, levei ele a uma escolinha para uma aula experimental. No final do treino, o preparador disse que ele era um goleiro nato, que só precisava de treinamento. Ele leva jeito. Tem uma altura muito boa e é extremamente apaixonado pelo que ele faz", explica Sônia.

O pequeno manda tão bem no futebol, que já ganhou títulos estaduais no sub-12. Isso rendeu uma bolsa de estudo. Ele também luta caratê e está na faixa azul.

Sônia disse que só revelou no ano passado sobre a morte da mãe, Eliza Samudio, e a condenação do goleiro Bruno, que pegou 22 de anos e três meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado - ele cumpre pena em regime semiaberto. A avó admite que não gostaria de que o neto virasse jogador de futebol. "Se eu pudesse escolher, não gostaria que ele fosse jogador de futebol, mas é a escolha dele, é a paixão dele, a vida é dele. Demorei um tempo para aceitar isso. A minha psicóloga falou que a gente não escolhe o que o outro quer ser, que temos que aconselhar e apoiar".

Ele vem sendo acompanhado por olheiros e chamou atenção do empresário Jaime Marcelo, que trabalhou anteriormente com o pai do garoto. "Desde o rompimento com Bruno, acabei estreitando os laços com a Sônia. Com isso, nasceu uma amizade forte e uma afeição. Ele tinha um torneio para disputar em São Paulo, e acabamos edificando não apenas amizade, mas meu apoio a criança para um futuro como atleta", afirmou o empresário ao jornal.