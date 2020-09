Moradores de Campo Grande e Corumbá recebem pelos Correios sementes misteriosas da China

As sementes de espécies não identificadas geralmente chegam junto com alguma encomenda feita pela internet, como se fosse um brinde - (Foto: Divulgação)

Moradores estão intrigados com a chegada pelos Correios de sementes misteriosas com pacotes de origem chinesa. Em Mato Grosso do Sul, dois destinatários de Campo Grande e Corumbá já receberam a suposta encomenda, mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou o recebimento também em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás.

As sementes de espécies não identificadas geralmente chegam junto com alguma encomenda feita pela internet, como se fosse um brinde. Em Jaraguá do Sul (SC) a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado, confirmou que a pessoa usou a compra de um item de decoração em um site e recebeu o objeto e mais um pacote com duas sementes descritas como “joias”.

No Rio Grande do Sul, seis casos semelhantes já foram registrados, de acordo com o chefe da Divisão Sanitária Vegetal do estado, Ricardo Felicetti.

O Ministério da Agricultura informou que ainda não é possível apontar os riscos envolvidos e que o material foi enviado para análises técnicas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia. Ainda não há prazo para divulgação dos resultados

De acordo com a pasta a entrada de sementes no Brasil só pode ser originária de fornecedores de países com os quais o ministério já tenha estabelecido os requisitos fitossanitários. o material deve ser certificado pelas autoridades fitossanitárias do país exportador. Além disso, a importação de vegetais sem autorização pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas no país, além de causar prejuízos econômicos. O Ministério da Agricultura orienta os cidadãos a não usarem as sementes e levarem os pacotes a uma unidade do órgão no estado de origem.