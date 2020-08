Moradora de rua é encontrada morta na Praça da Sé, em SP

Uma moradora em situação de rua foi encontrada morta, por volta das 9h20 de hoje (22), na Praça da Sé, no centro da capital paulista - (Foto: Reuters)

Uma moradora em situação de rua foi encontrada morta, por volta das 9h20 de hoje (22), na Praça da Sé, no centro da capital paulista. As causas da morte estão sendo investigadas pelo 1º Distrito Policial e uma das suspeitas é de que o frio intenso possa ter contribuído para o óbito.

A prefeitura de São Paulo disse lamentar a morte e informou que o corpo ainda aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML).

A madrugada de hoje (22) foi a mais fria do ano na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas mais baixas foram registradas um pouco antes da meia-noite, com média de 8,1°C na cidade e mínima absoluta de 6,7°C na região de Capela do Socorro.

Atendimentos

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) informou que dispõe atualmente de 101 centros de acolhida para pessoas em situação de rua e que, durante situação de emergência, criou 1.222 novas vagas de acolhimento. Segundo a prefeitura, os equipamentos funcionam durante 24 horas e haveria vagas sobrando.

A secretaria informou ainda que intensifica as abordagens a moradores de rua quando a temperatura atinge o patamar igual ou inferior a 13ºC ou sensação térmica equivalente. Caso a pessoa não aceite o acolhimento, a prefeitura diz oferecer um kit com lanche e cobertor.

Nesta madrugada, segundo a secretaria, 150 pessoas foram acolhidas e 82 recusaram atendimento.