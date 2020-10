Moderna diz que não vai restringir patente de sua vacina enquanto pandemia durar

A possível vacina da empresa está na fase 3 de testes clínicos, que avalia a segurança, efetividade e eficácia do produto contra o novo coronavírus. - (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

A Moderna, empresa farmacêutica norte-americana, afirmou que não vai reforçar o controle da patente de sua potencial vacina contra o novo coronavírus enquanto a pandemia durar e disse estar disposta a licenciar a patente para terceiros após o período de calamidade sanitária. Na prática, a movimentação da empresa significa que outros fabricantes de medicamentos ou governos não precisam temer que a Moderna tente bloquear qualquer outra vacina contra a covid-19, sob alegação de que fere alguma tecnologia proprietária da empresa.

A Moderna tem pelo menos sete patentes nos EUA relacionadas à sua potencial vacina, incluindo uma para a invenção de um imunizante que usa tecnologia baseada em genes para proteger contra uma família de coronavírus, incluindo o Sars-Cov-2, que causa a covid-19.

Segundo a Moderna, é possível que outras companhias utilizem sua tecnologia para o desenvolvimento de vacinas, por isso decidiram não notificar as rivais por violação de patente. "Estamos fazendo o oposto de criar esse tipo de ansiedade para as pessoas", disse o presidente da Moderna, Stephen Hoge, em entrevista. "Não estamos interessados em usar o registro de propriedade intelectual para diminuir o número de vacinas disponíveis em uma pandemia", reiterou.

A possível vacina da empresa está na fase 3 de testes clínicos, que avalia a segurança, efetividade e eficácia do produto contra o novo coronavírus. A Moderna pode apresentar resultados iniciais já nas próximas semanas, com potencial para autorização governamental para o uso da vacina, se os resultados forem positivos. (Com informações da Dow Jones Newswires).