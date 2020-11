Missão do FMI viajará à Argentina para negociações de novo programa - ( Foto: Estadão )

Missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) visitará a Argentina a partir de 10 de novembro para iniciar negociações formais sobre um novo programa de financiamento, disse um porta-voz do órgão nesta sexta-feira.

O diálogo entre a missão do FMI e a Argentina terá como foco a agenda fiscal do governo no médio prazo e crescimento sustentável. Não há data definida para a conclusão das negociações, acrescentou o porta-voz.