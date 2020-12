O ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, disse nesta segunda-feira, 14, que as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegarão no dia 4 de janeiro. A aprovação por parte da União Europeia deve ocorrer no dia 29. Do total de 1,4 bilhão de doses da UE, 140 milhões serão da Espanha, suficientes para imunizar quase o dobro da população.