Ministro dá posse a novos reitores de três universidades federais

Ministro Milton Ribeiro empossa reitores de Universidades Federais - (Foto: Catarina Chaves/ MEC)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu posse nesta quarta-feira (20) aos novos reitores das universidades federais: do Rio Grande do Sul (FURG), de São Carlos (UFSCar) e de Pelotas (UFPel), que vão cumprir mandato de quatro anos.

O novo reitor da FURG é o professor Danilo Giroldo. Integrante do quadro docente da universidade, Giroldo, que foi vice-reitor na gestão anterior, tem mestrado e doutorado em ecologia e recursos naturais.

Atualmente, ministra aulas no programa de pós-graduação em ambiente aquáticos continentais e nos cursos de graduação em ciências biológicas. Giroldo foi o candidato a reitor mais votado no colégio eleitoral da FURG. A nomeação do professor foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro.

Também nesta tarde, a professora Ana Beatriz de Oliveira também tomou posse como reitora da Universidade Federal de São Carlos. Ela foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo não tendo sido o primeiro nome na lista tríplice apresentada pela UFSCar. A nomeação foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira (15).

Ana Beatriz é doutora em fisioterapia pela UFSCar, na qual é professora do Departamento de Fisioterapia desde 2009. Ela foi indicada em segundo lugar na lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação (MEC).

A Universidade Federal de Pelotas também terá uma reitora que não foi encabeçou a lista tríplice: a professora Isabela Fernandes Andrade, que atuava como diretora do Centro de Engenharia da instituição. Isabel ficou em segundo lugar na lista tríplice formada pelo Conselho Universitário (Consun) da instituição. A decisão, assinada por Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de janeiro.

Isabela Andrade tem doutorado e mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).