Ministro da Educação destaca preocupação de Alan Guedes com a Saúde

Ministro destaca articulação do prefeito Alan Guedes na pauta da Saúde - (Foto: Prefeitura de Dourados)

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou a preocupação do prefeito Alan Guedes com a saúde de Dourados durante evento nesta segunda-feira (8) para inaugurar A Unidade da Mulher e da Criança, anexa ao Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Ribeiro ressaltou que o prefeito esteve duas vezes em Brasília para tratar do assunto.

Para o prefeito Alan Guedes, a Saúde de Dourados precisa de investimentos constantes, já que atende cerca de 1 milhão de pessoas na macrorregião do Cone Sul. Sobre a Unidade da Mulher e da Criança, ele afirma que é mais um ponto necessário, principalmente, em tempos de pandemia. “O hospital representa saúde e humanização e atende toda região. Estamos trabalhando para que possamos, junto com a secretaria de saúde, implementar nesse prédio também novos leitos de UTI para Covid-19. Em meio a pandemia que estamos vivendo, temos a possibilidade de entregar uma nova estrutura para saúde. Que possamos intensificar os cuidados com a pandemia, e seguir os protocolos para frear o contágio”, disse.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, também esteve presente. “Essa cerimônia é um marco. Como médico sei como é importante um hospital voltado para mulheres e crianças. Essa obra representa e reforça nosso compromisso com as mulheres”, declarou.

Os investimentos federais para a etapa que está sendo inaugurada ultrapassam R$ 36,4 milhões. A senadora Soraya Thronicke fez o compromisso de buscar, junto a bancada, recursos para a segunda etapa “A conclusão dessa obra só foi possível ao esforço em conjunto de todos nós. Todos foram fundamentais na entrega dessa etapa para população douradense. Agora precisamos nos concentrar em buscar recursos para segunda etapa. Me comprometo a pelo empenho, em outubro, de mais R$25 milhões ”.

O senador Nelsinho Trad também se colocou à disposição da saúde de Dourados. “Pessoas com dom de auxiliar a vida certamente estarão nesse lugar. O prefeito tem uma tarefa muito difícil pela frente, mas pode contar comigo. Temos que estar de mãos dadas para apresentar resultados para população”.

A unidade será referência no atendimento de alta complexidade para as mulheres e crianças. Como se trata de um hospital escola, é gerenciado pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) através da Ebeserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e ligado ao MEC (Ministério da Educação).

A área, construída em anexo ao HU (Hospital Universitário), é de 6.300 m2. Nessa esta primeira etapa, o hospital conta com 61 leitos, sendo 8 no Pronto Atendimento Obstétrico; sete no Pronto Atendimento Pediátrico; 36 no Alojamento Conjunto – Maternidade; cinco no Centro Obstétrico e mais cinco no Centro de Parto Normal.

Se aprovados recursos para segunda etapa, serão abertos mais 80 leitos, sendo 20 na UTI Neonatal; sendo 20 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica; 30 na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) convencional; e 10 na UCI Neonatal Canguru, além de consultórios no Ambulatório Segmento Recém Nascimento e salas para o Banco de Leite.

“Hoje particularmente felizes por estarmos vendendo mais uma etapa, vendo a unidade da mulher e da criança cumprindo seu papel, sabemos que toda estrutura e equipamentos são importantes, mas o fundamental são as pessoas, são nossos colaboradores, quem são quem fazem o Hospital. Temos que tornar atuação do SUS mais marcante. O SUS é uma benção, não fosse ele, certamente estaríamos muito piores no enfrentamento à essa pandemia”, declarou o presidente da Ebeserh, Osvaldo Ferreira.

O reitor pró-tempore da UFGD, Lino Sanabria, aproveitou para homenagear aqueles que trabalharam nas mais diferentes frentes e que não vistos. “Há pessoas que não são visíveis, mas para elas vão minhas homenagens. As pessoas que batalharam nos bastidores, que participaram desde a licitação até a construção em si. A todos esses, minha homenagem. Agradeço em nome de todos que trabalharam para que essa obra fosse realidade”.