Ministério Público do MS anuncia campanha de combate à corrupção nas eleições

Um dos grupos responsáveis pela iniciativa do MPMS - (Foto: Reprodução/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o Ministério Público Federal (MPF) lançaram nesta quarta-feira (7) a campanha de combate à corrupção que será veiculada durante as eleições 2020. A divulgação tem como objetivo alertar os eleitores sobre práticas ilegais dos candidatos durante o período eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) também participaram da iniciativa, que foi definida pelo Procurador Regional Eleitoral do MS, Pedro Gabriel Siqueira, como uma “oportunidade para que o eleitor vote em candidatos probos, capazes e preparados, pois só vemos o valor dessas escolhas quando passamos por momentos críticos, como este que estamos vivendo”.

O chefe do MPMS disse que a campanha serve para despertar no eleitor a consciência da responsabilidade do voto. “É uma campanha forte com ampla divulgação visual e sonora de forma a alertar a população que, como a própria campanha diz, candidato que comete crime eleitoral não merece chegar lá”, destacou o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno.

O material será divulgado nos veículos de comunicação locais, por meio de peças publicitárias do setor de marketing da Assessoria de Comunicação (Assecom) do MPMS, nas mídias digitais, outdoors e busdoors. O trabalho de publicidade também será realizado presencialmente por meio dos Promotores de Justiça Eleitorais, em cada comarca de Mato Grosso do Sul.