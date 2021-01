Ministério Público do Estado abre inquérito contra fura-filas em Dourados

Ministério Público do Estado em Dourados - (Foto: Divulgação)

O Ministério Público Estadual abriu investigação para apurar denúncias de “fura-filas” da vacina contra Covid-19 em Dourados. A 10ª Promotoria de Justiça deu o prazo de cinco dias para que a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) apresente lista completa de todos os servidores que receberam a vacina, qualificação e cargo, bem como a cópia das escalas dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, comprovando que todos que receberam a vacina estão na linha de frente no combate a pandemia, conforme recomenda o Plano Nacional de Imunização.

A medida foi tomada após denúncia no jornal Folha de Dourados que houve suposta violação ou favorecimento na vacinação de servidores da Cassems. De acordo com a Promotoria, ao analisar o teor da publicação, fica evidente que, em tese, profissionais que não estão trabalhando diretamente na linha de frente do combate à pandemia atendimento aos pacientes contaminados pelo Coronavírus teriam sido beneficiados irregularmente na primeira etapa da vacinação, o eu justifica a abertura do procedimento investigativo.

Segundo ainda a promotora de justiça Rosalina Cruz Cavagnolli a Cassems chegou a publicar nota no site sobre o assunto, negando os fatos, contudo, “não apresentou nenhum dado concreto a comprovar a licitude ou regularidade em seus procedimentos para a vacinação dos profissionais, como por exemplo a lista contendo a indicação de todos os indivíduos que receberam primeira dose da vacina”, destacou a promotoria.

Antes da denúncia, no dia 21 de janeiro, a Promotoria de Justiça havia instaurado procedimento administrativo para acompanhar a vacinação de modo em geral em Dourados.

Cassems desmente

Em nota a “Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) desmente a denúncia anônima de que há favorecimento na vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19, no Hospital Cassems de Dourados.

O plano de saúde informa, ainda, que o trabalho de imunização para a Covid-19, na rede hospitalar Cassems, obedece rigorosamente todos os parâmetros técnicos e científicos, sem qualquer tipo de favorecimento. Até o presente momento, não há doses suficientes para vacinar todos os colaboradores e, desta forma, a Caixa dos Servidores acompanha o Plano Nacional de Vacinação, que define prioridades na aplicação.

O protocolo estabelecido está sendo seguido rigorosamente e, inclusive, a Cassems compartilha informações com a Secretaria Municipal de Saúde”.

Prefeitura

Paralela a investigação do MP, a Prefeitura de Dourados se antecipou e divulgou, no último dia 23 a lista de pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 no município. Os imunizados são profissionais da saúde da linha de frente e idosos institucionalizados.

Segundo a relação de vacinação do núcleo de imunização da secretaria municipal de saúde, 205 pessoas já receberam a primeira dose na cidade. Dourados recebeu 29 mil doses da vacina Coronavac. Esse imunizante necessita da aplicação de duas doses, com intervalo de 28 dias.