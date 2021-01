Ministério Público de MS divulga gabarito definitivo e resultado preliminar do processo seletivo

O gabarito foi divulgado - (Foto: Divulgação)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta ontem (12/1), por meio do DOMP nº 2.355, o gabarito definitivo das provas escritas (objetivas) aplicadas no dia 13 de dezembro de 2020, e o resultado preliminar no XXIII Processo de Seleção de Estagiários.

No que tange ao resultado preliminar, o candidato poderá recorrer nos dias 13 e 14 de janeiro de 2021, contra a pontuação obtida na Prova Objetiva e/ou Prova de Redação. O recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, conforme Anexo II do Edital nº 002/2021-XXIIIPSE-MPMS, devendo ser escaneado e enviado (formato PDF) pela área do candidato no endereço eletrônico concurso.fapec.org. Cabe destacar que não serão apreciados os recursos que não atenderem às formas e prazos previstos no edital.

O resultado pode ser conferido aqui.