Ministério da Justiça oferece curso sobre investigação patrimonial

Estão abertas as inscrições para o curso a distância (online) sobre investigação e análise patrimonial. A capacitação de 60 horas é gratuita, e é oferecida a aos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública.

O curso é desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e oferecido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. As inscrições devem ser feitas pela internet.

De acordo com os promotores da capacitação, o curso favorece a integração de órgãos federais e estaduais de segurança pública, ajuda na prevenção de fraudes que minam o financiamento do crime organizado.

O treinamento se divide em quatro módulos: análise patrimonial; base legal da investigação patrimonial, introdução aos procedimentos investigatórios patrimoniais, e medidas cautelares aplicadas aos crimes patrimoniais.

Conforme divulgado pelo Ministério da Justiça, a análise patrimonial é parte da investigação financeira, que tem por objetivo identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas. Trata-se da apuração dos produtos do crime, permitindo o rastreamento de patrimônios em nome do autor e de terceiros (laranjas), auxiliando no processo investigativo da lavagem de dinheiro.