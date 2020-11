Ministério da Justiça leiloa gado apreendido em operações

Os animais foram apreendidos em operações de combate a crimes de lavagem de dinheiro - (Foto: Leonardo Soares/Estadão)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está leiloando 434 cabeças de gado até o dia 24 de novembro. Os animais, 384 bois e vacas e 50 bezerros, foram apreendidos em operações de combate a crimes de lavagem de dinheiro no Mato Grosso. O valor total é avaliado em mais de R$ 1 milhão.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) tem investido dinheiro de bens apreendidos na polícia. Os policiais são melhor equipados e capacitados com essa verba e, ao mesmo tempo, descapitaliza as organizações criminosas.

Em razão da pandemia da COVID-19, o leilão ocorre exclusivamente na modalidade online. No entanto, os lotes ofertados estão disponíveis para exame e visitação de interessados mediante agendamento prévio via e-mail. Os animais estão na Fazenda Colibri, situada a cerca de 150km de Cuiabá (MT), no município de Santo Antônio do Leverger (MT).

Os lances podem ser efetuados por pessoa física ou jurídica, até as 15h (horário de Brasília) do dia 24 de novembro, por meio do site Canal Judicial.