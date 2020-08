Milhares protestam em Seul contra governo, apesar de alerta sobre covid-19

Moon Jae-in, atual presidente da Coreia do Sul - (Foto: Divulgação)

Milhares de pessoas fizeram protestos contra o governo da Coreia do Sul neste sábado em Seul, ignorando pedidos oficiais para que elas ficassem em casa, diante do aumento recente nos casos da covid-19 no país. Aparentemente, houve várias prisões, após confrontos com a polícia, que enviou cerca de 6 mil agentes para monitorar o evento, em ruas próximas ao palácio presidencial da capital.

Não houve ainda relatos sobre grandes confrontos ou feridos e a polícia ainda não informou o número de detidos. Os protestos ocorrem no momento em que o governo atua para impor medidas mais rígidas de distanciamento social em Seul e em cidades próximas, após um salto recente nos casos da doença. Fonte: Associated Press.