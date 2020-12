Meteorologia prevê semana com redução de chuvas

Chuvas - (Foto: Edemir Rodrigues)

Embora a meteorologia indique o enfraquecimento das áreas de instabilidade nesta segunda-feira (7), pancadas de chuva ainda devem ocorrer principalmente no período entre tarde e noite no Estado.

De hoje até sexta-feira (11) a expectativa de chuva é baixa, e as condições esperadas na maior parte do dia são de sol entre nuvens e elevação de temperaturas. As chuvas devem retornar no próximo sábado (12).

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima céu parcialmente nublado. Há possibilidade de pancadas de chuva nos setores norte e bolsão.

A umidade relativa do ar para este início de semana está estimada entre 60% a 95% ao longo do dia.

Vento fraco em todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul estarão amenas podendo variar entre 16°C a 35 °C. Para a capital a mínima está estimada em 18°C e a máxima em 28°C.