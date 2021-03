Meteorologia prevê quarta-feira com pancadas de chuva em todo Estado

As condições esperadas para esta quarta-feira são de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas em todo o Estado - (Foto: Divulgação)

Desde ontem (16) Mato Grosso do Sul está sob alerta para temporal com ventos fortes e chuva em todas as áreas. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é valido até as 10h desta quarta-feira (17).

Em situações de rajadas de vento a recomendação é não se abrigar debaixo de arvores, não estacionar próximo a placas de propaganda ou torres de transmissão pois há risco de queda e descargas elétricas.

O cidadão que desejar receber avisos de condições adversas para sua região via SMS, devem se cadastrar no 40199, serviço gratuito para envio de alertas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

As condições esperadas para esta quarta-feira são de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas em todo o Estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima destaca a possibilidade de chuvas intensas, raios e ventos.

Com a atuação de uma frente fria que provoca chuva no centro sul do país, a umidade relativa do ar estará elevada podendo variar entre 60% a 90%.

As temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C em Mato Grosso do Sul e para a capital a variação está estimada em 22°C a 29°C.