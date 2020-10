Meteoro super luminoso cruzou os céus do Rio Grande do Sul

Um facho luminoso vindo do espaço iluminou a noite da cidade de Caxias do Sul, a 96 quilômetros (km) da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O evento astronômico aconteceu na madrugada de hoje (1) e foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung e pela Brazilian Meteor Observation Network (Bramon).

Segundo dados divulgados pela Bramon, a luz criada pelo corpo celeste durou cerca de 6 segundos e terminou em uma explosão intensa, que superou a luz refletida pela Lua em direção à Terra. As estimativas do observatório mostram que o superbólido - nome dado a meteoros luminosos de maior intensidade que o brilho da Lua - se movia a aproximadamente 60,9 mil quilômetros por hora. A explosão da rocha espacial aconteceu a 22 km de altitude, sobre o município de Vacaria, também no Rio Grande do Sul.

Confira o momento em que o meteoro cortou os céus da cidade de Caxias do Sul: