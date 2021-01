Mesmo com vacina, população deve seguir em alerta sobre a Covid-19, afirma Reinaldo Azambuja

Mesmo com o início da vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a população deve seguir atenta às medidas de proteção de combate à doença, apelou o governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (20).

“Vamos continuar nos cuidando para que possamos todos juntos vencer essa etapa difícil”, ressaltou ele ao dizer que "a página da pandemia só será virada" quando a cobertura vacinal atingir toda a população.

“Estamos muito empenhados, os governadores do Brasil, para que ocorra a liberação de outro lote de vacinas que está no Butantan. Queremos ampliar o leque de distribuição. Enquanto isso, é importante permanecermos vigilantes, usando máscaras e cuidados de higiene”, completou.

O governador foi às redes sociais prestar contas sobre o início da imunização contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. As 158 mil doses da Coronavac chegaram ao Estado na na tarde de segunda-feira (18) e em menos de 24 horas já estavam em todas as cidades do Estado. A força-tarefa de distribuição contou com a participação de 90 servidores, entre civis e militares, e o uso 28 viaturas.

“Em tempo recorde chegamos aos 79 municípios. E vai ser assim com essa mesma logística em todos os lotes de vacinas que nós recebermos do Ministério da Saúde”, afirmou Reinaldo Azambuja. “Isso mostra o bom trabalho desempenhado pela nossa equipe, que desenvolveu uma boa estratégia de distribuição. Fica aqui nosso reconhecimento ao bom trabalho, que salva vidas”, emendou.

Confira abaixo as medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar a propagação da Covid-19: