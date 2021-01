Mentiras sobre vacina prejudicam campanha na Índia

A campanha de vacinação contra a covid-19 na Índia vem sendo prejudicada por desinformações sobre a segurança dos imunizantes. Em alguns Estados, a participação da população alvo da primeira etapa foi de 22%.

No sábado, o país lançou o maior programa de vacinação do mundo com o objetivo de imunizar 1,3 bilhão de pessoas. No primeiro dia, mais de 200 mil doses foram aplicadas, longe da meta de 300 mil estimada pelo governo.

Na capital, Nova Délhi, 3.598 profissionais de saúde receberam a vacina na segunda-feira, muito abaixo da meta diária de 8.136.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.