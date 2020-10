Menino de dois anos é amarrado no pescoço com coleira de cachorro

Criança de dois anos é vista deitada num colchão posto no chão - (Foto: Reprodução)

Uma criança de dois anos foi filmada estando amarrada por uma coleira no pescoço em Chapadão do Sul, na tarde desta terça-feira (20). O ato foi cometido pelo tio-avô, 37, que, enquanto grava o vídeo, justifica a ação como um castigo ao menino por ser “arteiro”.

“Que eu faço com menino arteiro? Ponho na corda. Tá preso. É arteiro”, disse o homem. A imagem desprezível mostra o garoto deitado num colchão, vulnerável às ações do tio-avô.

A Polícia Civil do município ficou sabendo do ocorrido e prendeu o autor da violência por maus-tratos. Ainda segundo a corporação, o homem é suspeito de cometer violência doméstica contra sua sobrinha, mãe do menino. Ela se deslocou até a delegacia da cidade para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas.

Conforme nota da polícia, a vítima explicou que além de sofrer agressões do tio-avô, o homem também cometia violência contra seu filho. O vídeo que registra as cenas de maus-tratos à criança foi cedido à polícia pela própria mãe do menino e não se sabe a data da gravação.

A mulher também relatou que seu tio arremessava objetos contra ela e ainda chegou a ameaça-la com facão na tarde de hoje.

O suposto criminoso foi encaminhado a uma unidade policial. Ele responderá pelos crimes de injúria e ameaça contra a mulher e maus-tratos contra o menino.