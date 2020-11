Média móvel de novos casos de coronavírus volta a subir no MS

O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, trouxe a confirmação de 483 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 85.990, uma média móvel de 364,4 casos por dia.

Dos 85.990 casos confirmados, 80.598 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.541 estão em isolamento domiciliar, e 206 estão internados. Outros 2.454 casos estão sem encerramento pelo municípios.

Com o registro de cinco novos óbitos, totalizamos 1.645 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Uma média móvel de 3,3 óbitos ao dia. Dourados apresentou o maior número de óbitos – foram quatro. Itaporã registrou um óbito.

O secretário ressaltou que é possível que nos próximos dias seja registrado um alto número de óbitos, que não foram relatados antes por conta dos problemas enfrentados pelo Ministério da Saúde para a atualização das bases de dados.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação