Média móvel de 7 dias está em 341 óbitos por covid-19

A média móvel diária de óbitos por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, caiu neste sábado, 7, para 341, ante 353 na sexta-feira, dia 6. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 20.352 novos casos confirmados e 251 novos óbitos. Ao todo são 5.652.857 pessoas infectadas e 162.286 mortos por coronavírus desde o início da pandemia, conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.