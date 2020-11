McConnell diz que Trump está '100% dentro de seus direitos' ao contestar eleição

O senador se tornou o republicano de mais alto escalão a não reconhecer o democrata como presidente eleito - (Foto: Andrew Harrer / Bloomberg)

O líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, apoiou nesta segunda-feira, 9, a relutância do presidente americano, Donald Trump, em reconhecer a derrota para o democrata Joe Biden na eleição presidencial. Na opinião do senador, o chefe da Casa Branca está "100% dentro de seus direitos" ao contestar na justiça o resultado eleitoral.

Em seus primeiros comentários desde que Joe Biden atingiu o número de delegados necessários no Colégio Eleitoral para ganhar a presidência, McConnell se tornou o republicano de mais alto escalão a não reconhecer o democrata como presidente eleito. Outro parlamentar que apoiou Trump foi o líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.

"O presidente Trump está 100% dentro de seus direitos de investigar as alegações de irregularidades e pesar suas opções legais", disse McConnell no plenário do Senado. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)