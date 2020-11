McConnell diz que Congresso deve aprovar pacote fiscal ainda este ano

O atual líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell - (Foto: Alyssa Schukar/NYT)

O atual líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou nesta quarta-feira que o Congresso deve aprovar um novo pacote fiscal ainda este ano. Os legisladores estão em um impasse há meses por causa dos estímulos adicionais à economia.

"Precisamos de outro pacote de resgate", disse McConnell no Kentucky, Estado pelo qual foi reeleito para o Senado nas eleições realizadas na terça-feira, 3. "Espero que as paixões partidárias que nos impediram de fazer outro pacote de resgate diminuam com a eleição. Precisamos fazer isso, e acho que precisamos fazer isso antes do final do ano", acrescentou.

McConnell disse que apoiaria a inclusão de mais financiamento para escolas, hospitais e um popular programa de empréstimo para pequenas empresas, mas não uma proposta mais abrangente que os democratas buscam.

Ele também observou que o Congresso terá que agir para manter o governo funcionando antes que seu financiamento atual expire em 11 de dezembro. McConnell disse que ele e a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, concordaram em aprovar projetos de lei de gastos anuais no mês que vem.

Fonte: Dow Jones Newswires