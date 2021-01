Matrículas devem ser efetivadas, nas escolas da Reme até dia 15 de janeiro - ( Foto: CG Notícias )

O período de efetivação das matrículas de alunos novos, para as escolas municipais de Campo Grande, está aberto até sexta-feira (15). Os responsáveis deverão comparecer à unidade, para a qual a criança está designada, para efetivar a matrícula. O prazo de efetivação é para os novos alunos da Rede Municipal de Ensino/Reme, cuja designação foi divulgada no dia 5 de janeiro de 2021.

O processo de efetivação de matrícula deve ser feito pessoalmente pelos responsáveis, na própria unidade para onde o aluno foi designado. Para atender, presencialmente, as escolas funcionam das 7h30min às 13h30min e seguem todos os protocolos de biossegurança, para evitar a disseminação da Covid-19.

Para os responsáveis que desejam uma vaga nas escolas da Reme, e perderam o prazo, que foi finalizado no dia 15 de dezembro de 2020, será possível fazer a pré-matrícula pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br, a partir do dia 20 de janeiro. A REME possui, na Capital, 98 unidades escolares de ensino fundamental, do grupo quatro ao 9° ano.