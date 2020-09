Mato Grosso pedirá ajuda da Força Nacional no combate às queimadas no Pantanal

Incêndios têm ameaçado o pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), pedirá ajuda, formalmente, nesta segunda-feira (21) ao governo federal para o combate às queimadas que ocorrem no Pantanal. A solicitação sugere o uso da Força Nacional na região e em outras cidades do Estado e a resposta ficará a cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Contudo, já houve sinalização que a operação será disponibilizada.

Júlio Alexandre, secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República já confirmou o envio do efetivo, porém, o Ministério da Justiça ainda estuda de que forma poderá apoiar os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

"O governador vai solicitar já de manhã todo o apoio de estrutura e de pessoas para contribuir com o combate aos incêndios em todo o estado do Mato Grosso. Já temos o apoio do Exército, que está na região do Araguaia, temos o apoio da Marinha, que está no Pantanal, mas a Força Nacional vem somar mais esforços no combate aos focos de incêndios", explicou Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil do Mato Grosso.

A Defesa Civil do Estado informou que houve redução de 20% dos focos de incêndio de sábado para domingo em virtude das chuvas na região. Segundo Carvalho, por esse motivo serão traçadas estratégias a fim de deslocar as equipes para as áreas necessárias. Assim, uma reunião será realizada para definir os locais onde a Força Nacional atuará.

O Pantanal já teve 15% de seu território consumido pelas queimadas. O Ministério do Desenvolvimento Regional enviou R$ 13,9 milhões para o Mato Grosso como ajuda para o problema. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas também cooperam com 542 profissionais.