Mato Grosso do Sul volta a registrar média de mil casos positivos por dia

Coronavírus - (Foto: Chico Ribeiro)

Nesta quinta-feira (3) mais um indicador aponta para o crescimento exponencial da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A média móvel voltou a ultrapassar a barreira das mil confirmações, com os dados atualizados nesta quinta-feira (3) indicando média de 1.006 casos por dia na última semana.

Ao longo desta semana a média vem apresentando gradativo aumento, com 870 (30.11), 914 (1.12) e 921 (2.12). A tendência é de avanço já que existem 6.240 casos sem encerramento pelos municípios e outras 2.415 amostras em análise pelo Laboratório Central (Lacen).

Nas últimas 24 horas houve a confirmação de 1.134 novas infecções em todo Estado. O total de casos desde o início da pandemia passou a 102.236.

A maioria das confirmações novas é de Campo Grande (+444), seguida de Dourados (+98), Corumbá (+55), Rio Brilhante (+37), Ponta Porã (+35) e Naviraí (+34).

O boletim desta quinta-feira trouxe mais 11 óbitos, e o número de vidas perdidas para a doença no Estado subiu para 1.804. A média móvel de mortes indica que foram 8 por dia na última semana.

Dos óbitos registrados, 9 são de Campo Grande, 1 de Jardim e outro de Dourados. As vítimas tinham idades entre 20 e 89 anos, sendo duas com nada relatado e as demais com fatores de risco e comorbidades.

O detalhamento do Boletim Epidemiológico desta quinta-feira pode ser conferido aqui .