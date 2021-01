Mato Grosso do Sul registra 582 novos casos de Covid e 9 óbitos

Indicadores do Boletim Covid mostram que a doença segue avançando no Estado. Nas últimas 24 horas a Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu a notificação de mais 582 novos sul-mato-grossenses infectados.

Campo Grande (105), Corumbá (83), Dourados (78), Três Lagoas (41), e Paranaíba (34) são os municípios com maior número de registros. A média móvel da última semana, indica que houve a confirmação diária de cerca de 754 novos casos da doença. As amostras em análise pelo Lacen são 772, e os casos sem encerramento pelos municípios somam 5.009.

Com o registro de mais 9 vítimas da doença no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (27), sobe para 2.848 o número de óbitos. A média móvel indica que cerca de 18 vidas foram interrompidas em decorrência da Covid nos últimos 7 dias.

Mato Grosso do Sul possui 12.270 casos ativos da doença, sendo 11.752 em isolamento domiciliar, e 518 pacientes internados.

O comprometimento dos leitos no Estado segue elevado. A taxa global de ocupação de leitos na macrorregião de Dourados é a mais grave, com 86%, seguida de Campo Grande com 79%, Corumbá 75% e Três Lagoas com 62%.

O detalhamento do boletim desta quarta-feira 27 de janeiro, pode ser conferido aqui .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Fiocruz