Mato Grosso do Sul recebe no dia 22 o projeto "Conexão Futuro Seguro"

Presidente da ENS, Robert Bittar - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul recebe nesta quinta-feira (22), às 16h, a próxima etapa do projeto Conexão Futuro Seguro, ciclo de eventos virtuais destinado a atualizar e qualificar corretores de seguros em todo o país. O programa oferece soluções para melhorar o ambiente de trabalho do corretor, de modo que ele possa diversificar e ampliar seus negócios, tornando-se mais competitivo.

O projeto – que inclui ciclo de palestras com especialistas e dirigentes do setor – foi desenvolvido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), em parceria com os sindicatos estaduais de corretores de seguros (Sincors). O encontro do dia 22 será exclusivo para os corretores (pessoas físicas ou jurídicas) associados ao Sincor-MS. Empresas corretoras de seguros poderão inscrever seus colaboradores.

A inscrição deve ser feita pelo link, clicando sobre a marca do Sindicato. As empresas corretoras de seguros poderão inscrever todos os seus colaboradores e/ou funcionários. O prazo limite para inscrição expira às 17h de segunda-feira (21).

Curso de formação de Agente Autônomo de Investimentos



A programação contará com cinco palestras, sendo duas motivacionais e as outras sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Certificação Digital e Como se Tornar um Agente Autônomo de Investimentos. Os participantes poderão tirar dúvidas com especialistas sobre os temas. Em cada etapa, será feito o sorteio de produtos como notebooks e celulares de última geração. Somente terão direito a receber o prêmio os corretores que estiverem participando do evento no momento do sorteio.

“Esse evento tem o foco totalmente direcionado para a atualização e aperfeiçoamento profissional, o conhecimento e o treinamento, para que o corretor de seguros possa aproveitar novas oportunidades de negócios e esteja adequadamente contextualizado dentro da nova ordem que se estabelecerá nos próximos anos”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.



Com foco no propósito de ampliar a atuação dos corretores de seguros, a ENS desenvolveu um curso para formação do Agente Autônomo de Investimentos. “Hoje, os corretores de seguros precisam entender as necessidades de seus clientes de maneira muito individualizada, atuando como verdadeiros consultores em busca das melhores soluções para a sua rede. É necessário entender as mudanças de mercado e se capacitar. E a Escola está preparada para dar todo suporte a estes profissionais, para que tenham melhores resultados e desempenho em suas atividades, otimizando e ampliando a sua produção”, explica o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy.



Evento nacional de encerramento



A LGPD será um dos temas abordados no evento, uma vez que muitos corretores, principalmente donos de pequenas empresas, ainda têm dúvidas sobre a abrangência da lei e se terão que cumprir todos os dispositivos estabelecidos. O Conexão Futuro Seguro vai tratar também da importância da certificação digital como ferramenta que poderá contribuir para que o corretor aumente a sua receita mensal.



Após as 22 etapas estaduais, será realizado um grande evento virtual de encerramento, o Conexão Futuro Seguro Brasil, que será diferente dos demais, apresentando outras novidades para o mercado de seguros.



“Buscar ferramentas que permitam a constante qualificação profissional é condição premente para os corretores que desejam continuar prosperando no nosso setor, que vem apresentando crescimento ano a ano, mesmo em períodos de crise acentuada, como a atual. O mercado oferece inúmeras oportunidades de trabalho para quem está plenamente capacitado e atualizado com as principais tendências. Neste ciclo de eventos, vamos disponibilizar um programa para os corretores efetivamente ampliarem seus horizontes profissionais, capacitando-os para atuar em um novo segmento, também extremamente promissor”, conclui o presidente da ENS, Robert Bittar.