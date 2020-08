MS é o terceiro no ranking que mais testa para a Covid-19 no País

Em Campo Grande, são realizados 149 testes RT – PCR todos os dias, totalizando 916 por semana - (Foto: Chico Ribeiro)

De fevereiro até o dia 26 de julho, o Brasil processou 1,7 milhão de testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular para diagnóstico do coronavírus. Deste total, Mato Grosso do Sul foi responsável por 65.649 diagnósticos, sendo o terceiro estado que mais testa em porcentagem populacional.

De acordo com os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Mato Grosso do Sul realizou os testes swab em 2,4% da população, ficando atrás, no ranking nacional, apenas dos estados de Roraima e de Sergipe.

Em apenas uma semana, foram processados 7.294 testagens no laboratório Lacen, que atua em parceria com o Instituto Butantã, Fiocruz, UFMS e Embrapa.

Drive-thru - A Secretaria de Saúde de Estado (SES) ampliou o serviço de testagem para conseguir um panorama cada vez mais exato da pandemia. Semanalmente, os quatro drive-thrus realizam mais de 8 mil testes realizados semanalmente, entre os de biologia molecular e os testes rápidos. O atual patamar de terceiro lugar no ranking nacional está diretamente relacionado a esta iniciativa

Em Campo Grande, são realizados 149 testes RT – PCR todos os dias, totalizando 916 por semana. Na Capital são realizados aproximadamente 440 testes rápidos diariamente, ou seja, 3.080 por semana. Para agendar, é necessário entrar em contato com o disk covid, pelo telefone 67 3311 6262. A iniciativa conta com a parceria da prefeitura municipal.

No município de Dourados, 295 testes RT – PCR são realizados ao dia, o que resulta em 1.325 por semana, são 180 testes rápidos por dia, o que dá 750 semanalmente. Vale destacar que as comunidades indígenas são, especialmente, atendidas pelas unidades sentinelas, que atuam todos os dias. Os agendamentos são realizados pelo telefone 67 3311 6263 e os testes são realizados diariamente, em parceria com a prefeitura municipal e a Unimed.

Em Corumbá o drive-thru do município funciona de segunda a sexta, oferecendo 530 testes RT-PCR (de segunda a sexta) e 300 testes rápidos (segunda, quarta e quinta) por semana. Os telefones disponíveis para agendamento são: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408.

Em Três Lagoas, a SES, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Secretaria de Saúde do município, realiza diariamente 43 testes RT PCR e 80 testes rápidos. Além do drive-thru, os testes podem ser marcados para serem realizados na UPA 24 horas e em mais seis Unidades Básicas de Saúde da cidade. Com isso, são 678 testes realizados por semana. O telefone do disk Covid em Três Lagoas é 67 67 3311 6264 e os exames são realizados de segunda a sábado, incluindo os feriados